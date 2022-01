Victor Osimhen | bel gesto nei confronti di un tifoso | ecco cosa ha fatto

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, VICTOR OSIMHEN SALTERA' LA COPPA D'AFRICA. L'ATTACCANTE E' STATO ESCLUSO DAI CONVOCATI DE… - kapnox : @SecondoVangelo @RwondoNaples @MatteoSorren ognuno con i propri social fa il cazzo che gli pare, che si chiami Pepp… - Fraud37 : @Rioda_dr @giancalsp @DomPepeLiberato @jo19N26 Basta criticarlo, tra lui e la lota non vedo nessuna differenza a li… - Fraud37 : Con tutto il bene che si può volere a Osimhen, ma se mi propongono lo scambio (ipotetico) con Lukaku prendo Victor,… -

Ultime Notizie dalla rete : Victor Osimhen

Prendere o lasciare,è così. Scanzonato ma religioso, combattente ma sempre pronto allo scherzo e amante dei ... soprattutto nigeriani : 'can reply in this napoletan way to strange people:...furioso con un tifoso che lo ha criticato per l'uso dei social, risposta irritata dell'attaccante su Twitter. È un periodo tutt'altro che fortunato perche ha dovuto rinunciare ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli, attualmente è bloccato in Nigeria, a Lagos. Il calciatore, infatti, è reduce non solo da un infortunio al viso ma Un bel gesto da parte del calciatore del Napoli ...Dopo aver rinunciato alla partecipazione alla Coppa d'Africa con la sua Nigeria, Victor Osimhen ha già voltato pagina per tornare in campo il prima possibile. In questi giorni l'attaccante del Napoli ...