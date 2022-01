SKY: Tuanzebe-Napoli, la trattativa è stata definita: c’è l’accordo. (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tuanzebe al Napoli manca solo l’ufficialità. Spalletti potrà contare sul difensore che arriva dalla Premier league. Tutto fatto per il passaggio di Axel Tuanzebe al Napoli. Il difensore avrà nel contratto una clausola Covid, la società di Aurelio De Laurentiis in chiusa con il Manchester United. Il Napoli è molto attento ai dettagli ed ogni contratto deve essere tradotto, letto e riletto. Insomma anche per questo motivo spesso si ritarda l’arrivo dei calciatori in magli azzurra. L’arrivo di Tuanzebe al Napoli è slittato, ma non ci saranno problemi per la trattiva con Manchester United, titolare del cartellino. Ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di SKY SPORT ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022)almanca solo l’ufficialità. Spalletti potrà contare sul difensore che arriva dalla Premier league. Tutto fatto per il passaggio di Axelal. Il difensore avrà nel contratto una clausola Covid, la società di Aurelio De Laurentiis in chiusa con il Manchester United. Ilè molto attento ai dettagli ed ogni contratto deve essere tradotto, letto e riletto. Insomma anche per questo motivo spesso si ritarda l’arrivo dei calciatori in magli azzurra. L’arrivo dialè slittato, ma non ci saranno problemi per la trattiva con Manchester United, titolare del cartellino. Ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di SKY SPORT ...

