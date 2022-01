Scuole chiuse, De Luca: «Rinviare riapertura di 20-30 giornii». Regioni in pressing, Zaia: modificare le quarantene (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il tema del rinvio del ritorno a scuola è sul tavolo del governo. E il primo presidente di Regione a chiederne lo spostamento dopo le vacanze di Natale, a causa dell'aumento dei... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il tema del rinvio del ritorno a scuola è sul tavolo del governo. E il primo presidente di Regione a chiederne lo spostamento dopo le vacanze di Natale, a causa dell'aumento dei...

