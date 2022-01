Roma-Juve, biglietti annullati e rimborsati: modalità nuova vendita (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Roma ha reso note le modalità di (ri)acquisto dei biglietti per la sfida contro la Juventus, interrotta a causa delle riduzione della capienza degli impianti dal 75% al 50%, quando il numero totale di tagliandi staccati era già però di circa 10mila unità oltre il limite. In un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha così informato i tifosi: “I biglietti acquistati per la gara Roma–Juventus del 9 gennaio 2022 ore 18:30 saranno annullati e rimborsati”. Verrà quindi aperta una nuova fase di vendita libera per i circa 20mila tifosi non abbonati che avevano acquistato un biglietto: “Dalle ore 16.00 di mercoledì 5 gennaio, e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laha reso note ledi (ri)acquisto deiper la sfida contro lantus, interrotta a causa delle riduzione della capienza degli impianti dal 75% al 50%, quando il numero totale di tagliandi staccati era già però di circa 10mila unità oltre il limite. In un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha così informato i tifosi: “Iacquistati per la garantus del 9 gennaio 2022 ore 18:30 saranno”. Verrà quindi aperta unafase dilibera per i circa 20mila tifosi non abbonati che avevano acquistato un biglietto: “Dalle ore 16.00 di mercoledì 5 gennaio, e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano ...

FIGCfemminile : ???? #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Si alza il sipario sulle semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo! In finale… - hoodsvojce : se la juve fa come la roma smatto male - fedrigor00 : RT @AscioneMauri: Pronostici per questo anno.... Milan fuori dalle 4 Inter campione d'italia 2 juve 3 atalanta 4 roma Monza in serie a Ber… - eclipsedlunatic : RT @AscioneMauri: Pronostici per questo anno.... Milan fuori dalle 4 Inter campione d'italia 2 juve 3 atalanta 4 roma Monza in serie a Ber… - byron__77 : RT @AscioneMauri: Pronostici per questo anno.... Milan fuori dalle 4 Inter campione d'italia 2 juve 3 atalanta 4 roma Monza in serie a Ber… -