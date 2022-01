Ramsey Juve | ecco quanto torna a Torino Le ultime

(Di lunedì 3 gennaio 2022): quando dovrebbere il centrocampista. Queste lenovità legate al calciatore gallese Aaronnon ha ancora iniziato il nuovo anno insieme alla. Il centrocampista, ancora ai box per infortunio, era in permesso e, come appreso dantusnews24, dovrebbere domani sera. Il suo futuro, comunque, resta lontano dadovrebbe lasciare il club bianconero nel mese di gennaio, con l’ipotesi Premier League sempre in auge. Il Newcastle, al momento, è la società maggiormente interessata all’ex Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Ramsey torna a Torino ?? - AlbOr_EsSence : RT @NicolaBalice: #Juve, oltre il caso #Morata (salvo sorprese, resta bloccato finché non ci sarà un sostituto), #Ramsey dovrebbe tornare d… - gilnar76 : Ramsey Juve: quando dovrebbe tornare il centrocampista. Le ultime novità #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Ramsey Juve: quando dovrebbe tornare il centrocampista. Le ultime novità - - SPalermo91 : RT @NicolaBalice: #Juve, oltre il caso #Morata (salvo sorprese, resta bloccato finché non ci sarà un sostituto), #Ramsey dovrebbe tornare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey Juve

Sport Mediaset

... ovvero Aaron, Dejan Kulusevski ed anche Arthur Melo . Se da una parte i dirigenti del club ... non è da escludere appunto anche qualche altra operazione che possa regalare allaun po' di ...IN USCITA ? Appaiono ormai chiare le situazioni in uscita nel reparto:è prossimo ai saluti ... per Arthur si prospetta invece il ritorno in Liga , sicuramente in prestito (larisparmierà ...Ascolta la versione audio dell'articolo Ramsey Juve: quando dovrebbe tornare il centrocampista. Queste le ultime novità legate al calciatore gallese Aaron Ramsey non ha ancora iniziato il nuovo anno i ...La partita Juventus - Napoli del 6 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022 ...