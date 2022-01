Pio e Amedeo in testa al box office | vincono contro Spider Man e Matrix

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 3 gennaio 2022) In contemporanea con l’attesissimo quarto capitolo di– Resurrections, ha fatto il suo debutto nei cinema nostrani anche Belli ciao, il nuovo film di Pio e. Per la regia di Gennaro Nunziante, la pellicola è riuscita ad imporsi perfino sul ritorno dell’Eletto, interpretato ancora una volta da Keanu Reeves. Ma non solo: il duo comico foggiano è riuscito perfino a detronizzare-Man: No Way Home. L’Uomo Ragno di Tom Holland, che è divenuto non solo il maggior incasso dell’era pandemica ma anche il maggiore della Sony e 12esimo miglior risultato di sempre, non ha potuto nullail duo comico. Con un incasso di oltre 506mila euro al debutto per un totale di 998mila euro in appena due giorni, infatti, Belli ciao ha dominato il boxdel weekend italiano. Di seguito, dunque, la ...