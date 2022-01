Pellezzano | soccorritore 118 su luogo incidente scopre che la vittima è la sorella

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tragedia a, in provincia di Salerno, dove una ragazza di 15 anni e un 18enne sono morti in seguito a unstradale: sul posto, tra i volontari del 118 anche il fratello di una delle vittime. Volontario del 118 arriva suldi unstradale, nel suo paese, a, in provincia

E' accaduto nel giorno di Capodanno a, in provincia di Salerno. ragazzo ha fatto di ... e con tutta la rabbia, che hai in corpo", ha scritto sui social il fratello -che ha ...Incolmabile quello del fratello di Ilaria Bove, giunto sul posto nei panni didel 118 ( con l'ambulanza dell'Avis di). Era una chiamata di soccorso a una persona Coinvolta in ...Quando è arrivato sul luogo dell’incidente Francesco Bove, volontario del 118, non poteva immaginare che a terra priva di vita avrebbe trovato ...Sabato sera, un volontario dell’Avis di Pellezzano (Salerno) , Francesco Bove , si è trovato a dover soccorrere la sorella 15enne Ilaria, rimasta coinvolta in un grave incidente nel quale ha perso la ...