Pd in fibrillazione per il Quirinale e per il ritorno dei transfughi. Ma di congresso meglio non parlare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel Pd prosegue il dibattito innescato dalle parole di Massimo D’Alema e c’è chi torna a parlare di congresso. Ma la vera urgenza è la partita del Quirinale. I contatti proseguono ed è atteso nei prossimi giorni un nuovo incontro sul tema di Enrico Letta con Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Era stato proprio il ministro della Salute ad organizzare quello prima di Natale in cui era stato concordato un percorso condiviso. Poi qualche fuga in avanti del leader M5S aveva irritato diversi parlamentari dem. Ora, anche con la triangolazione di Speranza a quanto si riferisce, si starebbe organizzando un nuovo momento per fare il punto e verificare la possibilità che Pd, M5S e Leu procedano allineati verso l’appuntamento dell’elezione del presidente della Repubblica. LEGGI ANCHE Renzi all'attacco di D'Alema: "Lo statista pugliese non ne ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel Pd prosegue il dibattito innescato dalle parole di Massimo D’Alema e c’è chi torna adi. Ma la vera urgenza è la partita del. I contatti proseguono ed è atteso nei prossimi giorni un nuovo incontro sul tema di Enrico Letta con Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Era stato proprio il ministro della Salute ad organizzare quello prima di Natale in cui era stato concordato un percorso condiviso. Poi qualche fuga in avanti del leader M5S aveva irritato diversi parlamentari dem. Ora, anche con la triangolazione di Speranza a quanto si riferisce, si starebbe organizzando un nuovo momento per fare il punto e verificare la possibilità che Pd, M5S e Leu procedano allineati verso l’appuntamento dell’elezione del presidente della Repubblica. LEGGI ANCHE Renzi all'attacco di D'Alema: "Lo statista pugliese non ne ...

Advertising

Valeriacredeche : RT @SecolodItalia1: Pd in fibrillazione per il Quirinale e per il ritorno dei transfughi. Ma di congresso meglio non parlare - SecolodItalia1 : Pd in fibrillazione per il Quirinale e per il ritorno dei transfughi. Ma di congresso meglio non parlare… - HotelSpaDesign : Tutti in fibrillazione per il '#bonusalberghi': focus sull'eliminazione delle barriere architettoniche, occasione p… - LPincia : RT @GiocatricePerTE: Sinistrume in fibrillazione per rischio @berlusconi al #Quirinale ! - Annika593482531 : RT @GiocatricePerTE: Sinistrume in fibrillazione per rischio @berlusconi al #Quirinale ! -