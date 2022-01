Oroscopo Gennaio | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Una girandola di novità, contatti, proposte e spostamenti caratterizzeranno le prime settimane del 2022: l'abilità sarà quella di selezionare velocemente (ma oculatamente) su cosa valga la pena investire tempo e risorse, quali sono i progetti che meritano di essere sviluppati e quali le alleanze da consolidare o eliminare. Un banco di prova impegnativo dal quale dipenderà l'esito di un progetto a lungo termine.