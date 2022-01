Ora è anche ufficiale | Ikonè è un nuovo calciatore della Fiorentina

Advertising

marcocappato : Per candidare una donna al #Quirinale bisogna fare nome e cognome di UNA donna che davvero si vuole sia eletta Pres… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG annuncia che anche Messi è risultato positivo al Covid-19 ? - borghi_claudio : @LambertoLucare3 Si le perseguo ogni giorno e ogni ora. Se pensa che le perseguirei meglio dall'autorevole gruppo… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Vaccinare i bambini significa anche proteggere i più fragili, ma anche - lo dico senza problemi - i non vaccinati' [LEGGI… - ilfattoblog : 'Vaccinare i bambini significa anche proteggere i più fragili, ma anche - lo dico senza problemi - i non vaccinati'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche

La Pressa

Ecco perché,gli accertamenti si stanno concentrandosul cellulare dello scrittore. Per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, sarà determinante stabilire con chi ha trascorso le ultime ore ...ROMA - 'Io ho detto in tempi non sospetti, torni il Pd della vocazione maggioritaria, con D'Alema macon uguale apertura all'area liberale e riformista.chiedo a Letta di non assecondare questa scelta in silenzio, facciamola decidere ai nostri sostenitori, con un congresso. La prima ...Mentre le Regioni spingono per un rinvio della riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale, Governo e Ministero dell’Istruzione restano ...Davide Paitoni, l'uomo di 40 anni che ha ucciso il figlio di 7 anni, era stato denunciato più volte dalla ex moglie ed era agli arresti domiciliari.