“Noi Casomai” dei Tiromancino è disco d’oro (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA – “Il 2022 inizia benissimo. “Noi Casomai”, canzone dedicata alla mia adorata moglie Giglia Marra, è disco d’oro. Vi amo tutti”. Lo scrive su Facebook Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, aggiungendo: “Grazie di cuore a tutti! Ogni successo lo stiamo costruendo insieme”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA – “Il 2022 inizia benissimo. “Noi”, canzone dedicata alla mia adorata moglie Giglia Marra, è. Vi amo tutti”. Lo scrive su Facebook Federico Zampaglione, leader dei, aggiungendo: “Grazie di cuore a tutti! Ogni successo lo stiamo costruendo insieme”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Fabio_Martini_ : @Andy51462790 @LeonettiFrank A Morata questo per quello che ha fatto negli anni non lo si può dire però. Avrà i suo… - Lopinionista : 'Noi Casomai' dei Tiromancino è disco d'oro - mtasinato : @MadameA02 Non te lo dobbiamo spiegare noi su tw ma casomai certi giudici che...non dico altro... - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Tiromancino - Noi casomai - MusicTvOfficial : Disco d'Oro per il singolo Noi casomai di @Tiromancino -