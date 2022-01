Minacce alla mamma invalida in stazione. Arrestato 46enne (Di lunedì 3 gennaio 2022) I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno Arrestato un 46enne romano per atti persecutori, tentata estorsione e violazione di provvedimenti imposti dall’A.G. L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, nonostante fosse già colpito dal divieto di avvicinamento alla madre e dall’ordine di allontanamento dalla casa familiare, provvedimenti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Velletri lo scorso mese di settembre a seguito delle querele sporte dalla donna alle forze dell’ordine, a cui aveva raccontato la lunga scia di Minacce che aveva subito ad opera del figlio, nella giornata di ieri si sarebbe reso responsabile di un nuovo grave episodio, sempre ai danni della mamma di 67 anni. Secondo quanto raccontato dalla vittima, infatti, il ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 3 gennaio 2022) I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hannounromano per atti persecutori, tentata estorsione e violazione di provvedimenti imposti dall’A.G. L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, nonostante fosse già colpito dal divieto di avvicinamentomadre e dall’ordine di allontanamento dcasa familiare, provvedimenti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Velletri lo scorso mese di settembre a seguito delle querele sporte ddonna alle forze dell’ordine, a cui aveva raccontato la lunga scia diche aveva subito ad opera del figlio, nella giornata di ieri si sarebbe reso responsabile di un nuovo grave episodio, sempre ai danni delladi 67 anni. Secondo quanto raccontato dvittima, infatti, il ...

