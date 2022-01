Milano, uomo preso a bottigliate finisce in coma, ennesima violenza in Stazione Centrale, il Codacons diffida il Comune (Di lunedì 3 gennaio 2022) Codacons: «inaccettabile che l’amministrazione comunale non intervenga per risolvere il problema. a rischio l'incolumità’ dei cittadini. Presenteremo esposto in Procura e diffideremo il Comune» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 3 gennaio 2022): «inaccettabile che l’amministrazione comunale non intervenga per risolvere il problema. a rischio l'incolumità’ dei cittadini. Presenteremo esposto in Procura e diffideremo il

Advertising

milano_today : Rissa in #Centrale a bottigliate - SoloOfferte_ : Adidas Milano Calzettoni da Uomo - rob_milano : @Poesiaitalia L'uomo è a immagine e somiglianza di Dio - RedazioneLaNews : #Milano Rissa in Centrale a Milano a colpi di bottigliate: uomo in coma, altro grave - enrica_emme : RT @attivaggressiva: Ma basta, basta non se ne può più di questi vili ominidi Varese, uccide figlio di 7 anni, poi tenta di uccidere la m… -