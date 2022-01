Love is in the air, trama 3 gennaio: l'intervento di Aydan (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scoperta della paternità di Kiraz sarà ancora al centro della narrazione a Love is in the air, come preannuncia la trama di oggi, lunedì 3 gennaio. Serkan ha appena saputo da Eda che Kiraz è sua figlia ed è rimasto scioccato al punto da lasciare la Yildiz di punto in bianco e rifugiarsi nel sui appartamento. La ragazza gli è corsa dietro e, dopo una notte travagliata, finalmente Bolat le ha dato la possibilità di spiegargli perché gli abbia tenuto nascosto di aver avuto una figlia da lui. Eda ha rivelato a Serkan di non avergli mai detto nulla di Kiraz in quanto lui l'aveva lasciata proprio per non avere una famiglia e dei figli con lei e il ragazzo, ascoltando il drammatico racconto della sua ex fidanzata, le ha detto di aver capito la sua scelta in quanto se avesse saputo che era incinta l'avrebbe spinta ad abortire. Dopo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scoperta della paternità di Kiraz sarà ancora al centro della narrazione ais in the air, come preannuncia ladi oggi, lunedì 3. Serkan ha appena saputo da Eda che Kiraz è sua figlia ed è rimasto scioccato al punto da lasciare la Yildiz di punto in bianco e rifugiarsi nel sui appartamento. La ragazza gli è corsa dietro e, dopo una notte travagliata, finalmente Bolat le ha dato la possibilità di spiegargli perché gli abbia tenuto nascosto di aver avuto una figlia da lui. Eda ha rivelato a Serkan di non avergli mai detto nulla di Kiraz in quanto lui l'aveva lasciata proprio per non avere una famiglia e dei figli con lei e il ragazzo, ascoltando il drammatico racconto della sua ex fidanzata, le ha detto di aver capito la sua scelta in quanto se avesse saputo che era incinta l'avrebbe spinta ad abortire. Dopo ...

