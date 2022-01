Laporta | «Il Barcellona è tornato | il mondo si prepari»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente delha lanciato la sfida a tutte le avversarie, in Spagna e nelJoan, presidente del, ha lanciato la sfida a tutte le sue avversarie, in Spagna e nelinter. LE PAROLE – «Tutti neldovrebbero prepararsi, perché siamo tornati come grandi giocatori sul mercato. Il Barça è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Real Madrid,e Juventus - le società superstiti del consorzio che non hanno fatto marcia ... I presidenti Florentino Perez , Joane Andrea Agnelli non hanno mai abbandonato l'idea ...Per ora il club dinon ha presentato offerte ufficiali, ma si è limitato a proporre uno scambio di prestiti con Depay. Soluzione rispedita al mittente dai bianconeri. Inoltre il...Dalla Spagna sono sicuri: al 95% Alvaro Morata sarà un calciatore del Barcellona entro la fine della prossima settimana.Il numero uno del club catalano non nasconde il desiderio di provare a portare il Liga l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund ...