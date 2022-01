Kenya | attentato al-Shabaab a Lamu

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sei persone sono rimaste uccise in unnella regione costiera diin. Secondo le autorità locali, l’attacco sarebbe stato portato da al-, milizia somala legata ad al-Qaeda. “Confermo c’è stato un attacco e tutti i sospetti si concentrano su al-”, ha detto il commissario della contea di, Irungu Macharia. Che ha proseguito: “Le nostre forze di sicurezza li stanno perseguendo e chiediamo il sostegno della gente del posto per aiutarci perché quando lavoriamo insieme riusciamo a contenere la pressione dei fondamentalisti”. I combattenti di al-hanno organizzato diversi attacchi su larga scala all’interno delin rappresaglia per l’invio di truppe in Somalia da parte di Nairobi nel 2011. Il gruppo ...

Sei persone sono state uccise e diverse case sono state date alle fiamme in un attacco oggi nella regione costiera

