Advertising

zazoomblog : Giallo Ponza forse vicino a una svolta spunta testimone oculare - #Giallo #Ponza #forse #vicino #svolta - Affaritaliani : Giallo Ponza forse vicino a una svolta, spunta testimone oculare - ilfaroonline : Omicidio Pozzi a Ponza, il giallo si infittisce: negli slip di Gianmarco filtri di sigaretta - sirenadelsud : RT @redazioneiene: Siamo in onda con lo speciale de #leiene sul giallo di Ponza: testimonianze, sospetti sugli ambienti di spaccio, un’auto… - PKarterr : RT @pchicg10: Non voglio farla superficiale, ma il giallo di Ponza è molto più facile di quello che è..Gianmarco stordito ed ammazzato dent… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Ponza

Alcune trasmissioni come le Iene e Storie italiane hanno dato un'eco mediatica nazionale aldi, ovvero il caso del campione di kickboxing Gianmarco Pozzi, romano di 28 anni, trovato morto in circostanze misteriose sull'isola il 9 agosto 2020. "Ma dov'è cascato, fra un muro e l'...Su Italia1 Le Iene con lo speciale suldi1.318.000 (8,4%). Su Rai2 Un'ora sola ti vorrei, lo show comico di Enrico Brignano 1.719.000 (7,7%). Su Rete4 il film The Bourne Supremacy con ...Roma, 3 gen. (askanews) - Alcune trasmissioni come le Iene e Storie italiane hanno dato un'eco mediatica nazionale al giallo di Ponza, ovvero il ...Ponza – Nonostante sia trascorso quasi un anno e mezzo dalla morte di Gianmarco Pozzi, il 28enne kick boxer trovato morto in un’intercapedine alta tre metri e mezzo e larga 80 centimetri in zona Santa ...