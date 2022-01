Gf Vip, Katia Ricciarelli si accorda per le nomination con Soleil (VIDEO): scoppia una bufera social (Di lunedì 3 gennaio 2022) In queste ultime ore nella casa del Gf Vip, protagonista ancora in negativo è stata Katia Ricciarelli con la soprano che è stata pizzicata dalla telecamere mentre si accordava con... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 3 gennaio 2022) In queste ultime ore nella casa del Gf Vip, protagonista ancora in negativo è statacon la soprano che è stata pizzicata dalla telecamere mentre siva con...

