“Freddo ovunque e neve”. Meteo, con l’Epifania cambia tutto in Italia. Le previsioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’inizio del 2022 dal punto di vista del Meteo è stato caratterizzato da un clima insolito. Temperature oltre la media, poco Freddo e nebbie: il tutto a causa dell’arrivo dell’anticiclone detto “Il Gigante”, quello che in questo periodo dell’anno dovrebbe stare rintanato in Africa e invece avvolgerà l’Italia portando clima mite e temperature fuori stagione con le massime che potranno superare anche i 20 gradi soprattutto al Sud e sulla Sicilia. È stato un Capodanno mite con anomalie termiche anche di 10 e più gradi. Anche gli ultimi giorni del 2021 sono stati caratterizzati da tempo in gran parte soleggiato, assenza di piogge o nevicate e temperature eccezionalmente miti per il periodo, come ha scritto il portale Meteo.it. L’anomalia termica maggiore si registrerà sulle Alpi con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’inizio del 2022 dal punto di vista delè stato caratterizzato da un clima insolito. Temperature oltre la media, pocoe nebbie: ila causa dell’arrivo dell’anticiclone detto “Il Gigante”, quello che in questo periodo dell’anno dovrebbe stare rintanato in Africa e invece avvolgerà l’portando clima mite e temperature fuori stagione con le massime che potranno superare anche i 20 gradi sopratal Sud e sulla Sicilia. È stato un Capodanno mite con anomalie termiche anche di 10 e più gradi. Anche gli ultimi giorni del 2021 sono stati caratterizzati da tempo in gran parte soleggiato, assenza di piogge o nevicate e temperature eccezionalmente miti per il periodo, come ha scritto il portale.it. L’anomalia termica maggiore si registrerà sulle Alpi con ...

