Dimessa dall’ospedale dopo un malore | Teresa torna a casa e muore Aveva 29 anni

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Una tragedia ha scosso l’intera comunità di Casoriala notizia della morte diD’Auria, 29. Una storia sulla quale ora la famiglia vuole vederci chiaro. A quanto si apprende infatti la ragazza sarebbe entrata in ospedale il 31 dicembre accusando dolori addominali.una visita al pronto soccorso era stata rimandata indietro con una diagnosi di coliche addominali. Ma la 29enne continuava a non stare bene, è stato allertato il 118 eessere stata prelevata è deceduta durante il viaggio verso il pronto soccorso del San Giovdi Dio. Centinaia i messaggi arrivati sui social in ricordo diD’Auria. “Non ci sono parole ci hai sconvolta non ci posso pensare che sia successo tutto questo sei e resterai sempre nei miei e di tina nei nostri ...