Dayane Mello attacca Rosalinda e demolisce le Rosmello: lo sfogo cancellato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se durante le feste il mondo del gossip non regala troppe gioie, ieri sera c’ha pensato Dayane Mello a farci divertire. Dopo la dedica a Soleil Sorge, la modella ha risposto ad un fan che le ha chiesto se farà mai pace con Rosalinda Cannavò (le due hanno chiuso un mese fa). La Mello è stata abbastanza dura, anche se poco dopo ha preferito cancellare questa storia su la fu Adua Del Vesco. “Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No io non credo proprio”. Dayane Che demolisce Quella Fake Di Rosalinda #teamsoleil #soleilstasi #Soleil #GFvip ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se durante le feste il mondo del gossip non regala troppe gioie, ieri sera c’ha pensatoa farci divertire. Dopo la dedica a Soleil Sorge, la modella ha risposto ad un fan che le ha chiesto se farà mai pace conCannavò (le due hanno chiuso un mese fa). Laè stata abbastanza dura, anche se poco dopo ha preferito cancellare questa storia su la fu Adua Del Vesco. “Se farò pace un giorno con? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No io non credo proprio”.CheQuella Fake Di#teamsoleil #soleilstasi #Soleil #GFvip ...

Advertising

capitchy : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge, la dedica di Dayane Mello: 'Siamo fatte l'una per l'altra' #gfvip - StraNotizie : Dayane Mello attacca Rosalinda e demolisce le Rosmello: lo sfogo cancellato - mellodayss : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge, la dedica di Dayane Mello: 'Siamo fatte l'una per l'altra' #gfvip - _Alexa_1996 : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge, la dedica di Dayane Mello: 'Siamo fatte l'una per l'altra' #gfvip - MayaraKaty : Amo dayane mello,amo rosalinda cannavò. #Rosmello -