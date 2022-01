Dakar 2022: ritiro per Danilo Petrucci (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il sogno della Dakar è finito per Danilo Petrucci, costretto al ritiro. Nel corso della tappa 2, il ternano si è dovuto fermare per un problema tecnico sulla sua KTM. L’ex MotoGP sta aspettando l’elicottero dell’assistenza, che lo porterà al bivacco. La sua avventura finisce qui, anzi no: il nuovo regolamento, infatti, gli darà la possibilità di ripartire. Dakar 2022 tappa 1: la selezione naturale di Ha’il Dakar 2022: cos’ha spinto al ritiro Danilo Petrucci? Non sappiamo ancora cosa si sia rotto sulla “Kappa” del numero 9. Dopo una prima tappa ottima, Danilo era partito regolarmente per la speciale di oggi, ma dopo 115 Km è stato costretto a fermarsi. Qualcosa non andava ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il sogno dellaè finito per, costretto al. Nel corso della tappa 2, il ternano si è dovuto fermare per un problema tecnico sulla sua KTM. L’ex MotoGP sta aspettando l’elicottero dell’assistenza, che lo porterà al bivacco. La sua avventura finisce qui, anzi no: il nuovo regolamento, infatti, gli darà la possibilità di ripartire.tappa 1: la selezione naturale di Ha’il: cos’ha spinto al? Non sappiamo ancora cosa si sia rotto sulla “Kappa” del numero 9. Dopo una prima tappa ottima,era partito regolarmente per la speciale di oggi, ma dopo 115 Km è stato costretto a fermarsi. Qualcosa non andava ...

