Covid, Verso il picco dei contagi. Mascherine FFP2 in vendita a 75 centesimi (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Struttura Commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo e le Associazioni di categoria hanno raggiunto l’accordo sulle Mascherine FFP2 anti Covid. La vendita in farmacia di questi dispositivi che proteggono di più rispetto alle semplici Mascherine chirurgiche avverrà al prezzo calmierato di 75 centesimi l’una. L’intesa non è ancora operativa ma lo sarà a breve. Le adesioni arriveranno attraVerso il sistema tessera sanitaria. FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite hanno siglato l’accordo con la Struttura Commissariale del generale Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti. Mascherine, la Coop le vende a meno Intanto la Coop annuncia che dallo scorso 31 dicembre le Mascherine ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Struttura Commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo e le Associazioni di categoria hanno raggiunto l’accordo sulleanti. Lain farmacia di questi dispositivi che proteggono di più rispetto alle semplicichirurgiche avverrà al prezzo calmierato di 75l’una. L’intesa non è ancora operativa ma lo sarà a breve. Le adesioni arriveranno attrail sistema tessera sanitaria. FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite hanno siglato l’accordo con la Struttura Commissariale del generale Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti., la Coop le vende a meno Intanto la Coop annuncia che dallo scorso 31 dicembre le...

