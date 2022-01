Covid, Galli: “Spero picco contagi entro gennaio” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Mi auguro che” il picco dei contagi “sia entro il mese di gennaio”. Così Massimo Galli, già primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà’ su Raitre, che aggiunge: “Da come sta salendo la curva” il virus “ha l’aria di diffondere talmente tanto da non lasciar fare previsioni certe”. “Per un giorno o due – analizza Galli – abbiamo avuto meno tamponi e probabilmente, in proporzione più contagiati, perché in questi giorni di feste sono andati a farsi il tampone solo quelli con sintomi o con contatti diretti, ma credo che fatalmente ricominceremo ad avere un numero alto di tamponi, e ancora aumenti per una fase importante. Realisticamente dunque – conclude l’infettivologo – mi aspetto una crescita ancora per diversi giorni”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Mi auguro che” ildei“siail mese di”. Così Massimo, già primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà’ su Raitre, che aggiunge: “Da come sta salendo la curva” il virus “ha l’aria di diffondere talmente tanto da non lasciar fare previsioni certe”. “Per un giorno o due – analizza– abbiamo avuto meno tamponi e probabilmente, in proporzione piùati, perché in questi giorni di feste sono andati a farsi il tampone solo quelli con sintomi o con contatti diretti, ma credo che fatalmente ricominceremo ad avere un numero alto di tamponi, e ancora aumenti per una fase importante. Realisticamente dunque – conclude l’infettivologo – mi aspetto una crescita ancora per diversi giorni”. L'articolo ...

