Covid, aumento terapie intensive in 9 Regioni/Pa, 14 sopra soglia critica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - Aumenta l'occupazione dei posti di letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva in 9 Regioni e province autonome, e sono 14 quelle che ormai sono oltre la soglia critica fissata al 10%. E' quanto emerge dagli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 23.06 di ieri. Le Regioni/Pa che registrano in 24 ore un aumento della percentuale di occupazione sono: la Basilicata che segna un +2% (attestandosi al 3%), l'Emilia Romagna con +1% raggiunge il 15%, la Liguria con +1% (al 21%), le Marche con +1% (al 20%), la provincia autonoma di Trento che registra un +2% (raggiungendo il 24%), la Sardegna con +1% (all'8%), la Sicilia +1% (al 13%), la Toscana +1% /al 15%) e il Veneto con +1% (al 19%). In ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - Aumenta l'occupazione dei posti di letto da parte di pazientinei reparti di terapia intensiva in 9e province autonome, e sono 14 quelle che ormai sono oltre lafissata al 10%. E' quanto emerge dagli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 23.06 di ieri. Le/Pa che registrano in 24 ore undella percentuale di occupazione sono: la Basilicata che segna un +2% (attestandosi al 3%), l'Emilia Romagna con +1% raggiunge il 15%, la Liguria con +1% (al 21%), le Marche con +1% (al 20%), la provincia autonoma di Trento che registra un +2% (raggiungendo il 24%), la Sardegna con +1% (all'8%), la Sicilia +1% (al 13%), la Toscana +1% /al 15%) e il Veneto con +1% (al 19%). In ...

