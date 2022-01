Covid, accordo su prezzo calmierato delle mascherine Ffp2: 75 centesimi (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l’accordo per la vendita in farmacia di mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una. L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Le Ffp22 sono diventate obbligatorie, con il decreto della vigilia di Natale, in Italia a bordo di aerei e treni dove il tempo di permanenza può essere lungo, e anche sui mezzi pubblici dove il distanziamento non può essere garantito, oltre che in cinema, teatri, stadi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l’per la vendita in farmacia dialdi 75di euro l’una. L’sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Le2 sono diventate obbligatorie, con il decreto della vigilia di Natale, in Italia a bordo di aerei e treni dove il tempo di permanenza può essere lungo, e anche sui mezzi pubblici dove il distanziamento non può essere garantito, oltre che in cinema, teatri, stadi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

