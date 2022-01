Chiara Ferragni e Fedez, la parodia di “Kinder fetta a Letto” fa impazzire i fan (Di lunedì 3 gennaio 2022) I Ferragnez, più attivi che mai su social, hanno catturato l’attenzione dei fan con un’imitazione ad hoc. Su Instagram, i coniugi da milioni e milioni di follower, hanno riproposto il video più virale del momento: Kinder fetta a Letto. Ritmo incalzante, parole tese ad ironizzare sulla movida fuori casa: tutto riproposto in chiave ironica. Una Chiara Ferragni allegra e attiva, ora negativa al covid, cerca di spronare Fedez, ancora positivo, a far festa e sorridere. Ma lui rifiuta e preferisce stendersi sul divano. Il risultato è eclatante. Tanti i commenti dei follower che hanno scritto: «La faccia di Fedez mi spiazza» e ancora «o mio Dio siete unici», «Il TikTok che stavamo aspettando». Kinder fetta a Letto è uno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) I Ferragnez, più attivi che mai su social, hanno catturato l’attenzione dei fan con un’imitazione ad hoc. Su Instagram, i coniugi da milioni e milioni di follower, hanno riproposto il video più virale del momento:. Ritmo incalzante, parole tese ad ironizzare sulla movida fuori casa: tutto riproposto in chiave ironica. Unaallegra e attiva, ora negativa al covid, cerca di spronare, ancora positivo, a far festa e sorridere. Ma lui rifiuta e preferisce stendersi sul divano. Il risultato è eclatante. Tanti i commenti dei follower che hanno scritto: «La faccia dimi spiazza» e ancora «o mio Dio siete unici», «Il TikTok che stavamo aspettando».è uno ...

