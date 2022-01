Capello: ‘Giusto escludere i calciatori no vax, fanno danno alle loro società’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fabio Capello, ex calciatore e allenatore, ha espresso il suo pensiero sui calciatori che non hanno fatto il vaccino contro il Covid 19 Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fabio, ex calciatore enatore, ha espresso il suo pensiero suiche non hanno fatto il vaccino contro il Covid 19

