Bersani e D’Alema non risolvono il problema del Pd. Firmato Fioroni (Di lunedì 3 gennaio 2022) All’epoca la scissione di D’Alema e Bersani conteneva i geni dell’avventura. In fondo costitutiva una fuga dalla realtà: Renzi, a modo suo, aveva posto un problema di “forma”, vale a dire il rinnovamento del Pd; a sinistra la scelta fu la rottura, il rifiuto della sfida, la contestazione del diritto a rimescolare le carte. Si reagì con superficialità e supponenza, immaginando che esistesse nella società un coagulo di natura identitaria, ovvero una “Italia rossa” incontaminata, un popolo bisognoso di ritrovare se stesso, una chiesa diffusa e dispersa da riunire nuovamente. I dati elettorali hanno fissato attorno al 2% questa riserva di fedeltà alla tradizione della sinistra. Ora, dunque, cosa significa l’annunciato ritorno di D’Alema e Bersani nelle fila del Pd? Sembra una formula di ripiegamento, senza ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) All’epoca la scissione diconteneva i geni dell’avventura. In fondo costitutiva una fuga dalla realtà: Renzi, a modo suo, aveva posto undi “forma”, vale a dire il rinnovamento del Pd; a sinistra la scelta fu la rottura, il rifiuto della sfida, la contestazione del diritto a rimescolare le carte. Si reagì con superficialità e supponenza, immaginando che esistesse nella società un coagulo di natura identitaria, ovvero una “Italia rossa” incontaminata, un popolo bisognoso di ritrovare se stesso, una chiesa diffusa e dispersa da riunire nuovamente. I dati elettorali hanno fissato attorno al 2% questa riserva di fedeltà alla tradizione della sinistra. Ora, dunque, cosa significa l’annunciato ritorno dinelle fila del Pd? Sembra una formula di ripiegamento, senza ...

