Berrettini-Humbert in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Matteo Berrettini affronterà Ugo Humbert, nel contesto di Italia-Francia, sfida valevole per l'Atp Cup 2022. Il romano è stato sconfitto in due set da Alex De Minaur al debutto, dando vita alla rimonta dell'Australia, che ha completato l'opera assicurandosi il doppio decisivo. Berrettini avrà dunque una gran voglia di riscattarsi e di portare un punto agli azzurri in un confronto fondamentale ai fini della qualificazione. L'avversario però non è da sottovalutare; basti pensare che all'esordio in questa competizione ha battuto il numero due del mondo, Daniil Medvedev. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque Matteo, ma tenere alta la guardia è un imperativo categorico. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIA

