WTA Melbourne I 2022: Camila Giorgi si cancella dal torneo a tabellone già compilato (Di domenica 2 gennaio 2022) Neanche tre ore dopo la compilazione del tabellone del WTA 250 di Melbourne I, arriva il primo forfait. Ed è quello di Camila Giorgi, per il quale non sono note ulteriori informazioni circa la natura della motivazione relativa a tale decisione. La marchigiana, che ha compiuto pochi giorni fa 30 anni, avrebbe dovuto giocare con la russa Vera Zvonareva, in un confronto che avrebbe senz’altro richiamato il tennis di una decina d’anni fa, quando una era in ascesa e l’altra veniva dalle finali Slam e dal numero 2 del mondo. WTA Melbourne II 2022: il tabellone. Jasmine Paolini attesa da Schmiedlova, ci sono Pegula e Mertens Il tabellone, per conseguenza, è stato così modificato: l’americana Alison Riske, originariamente accoppiata contro la svizzera ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Neanche tre ore dopo la compilazione deldel WTA 250 diI, arriva il primo forfait. Ed è quello di, per il quale non sono note ulteriori informazioni circa la natura della motivazione relativa a tale decisione. La marchigiana, che ha compiuto pochi giorni fa 30 anni, avrebbe dovuto giocare con la russa Vera Zvonareva, in un confronto che avrebbe senz’altro richiamato il tennis di una decina d’anni fa, quando una era in ascesa e l’altra veniva dalle finali Slam e dal numero 2 del mondo. WTAII: il. Jasmine Paolini attesa da Schmiedlova, ci sono Pegula e Mertens Il, per conseguenza, è stato così modificato: l’americana Alison Riske, originariamente accoppiata contro la svizzera ...

