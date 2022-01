UnipolSai | Caputi | “nessun illecito | verità ristabilita”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 2 gennaio 2022) “Per doverosa informazione, si rappresenta che qualche anno fa alcune testate giornalistiche hanno dato particolare evidenza alla notizia di una inchiesta giudiziaria che mi vedeva ingiustamente coinvolto nella mia veste istituzionale. A oltre cinque anni e mezzo dall’informazione di garanzia, e oltre nove anni dai fatti, all’esito di una attività di indagine lunga, accurata e scrupolosa, un giudice ha stabilito con dovizia di motivazioni chec’è stato. E, come richiesto dallo stesso Pm, che non ci sono neppure le condizioni per sostenere in giudizio le contestazioni di cui al capo di accusa”. Ad affermarlo in una nota è Gaetano, che all’epoca dei fatti era direttore generale della Consob, dopo che nei giorni scorsi il Giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta per ...