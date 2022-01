Sport in tv oggi domenica 2 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 2 gennaio 2022) Unaricca dida seguire in compagnia di OA. Fari puntati sull’ATP Cup e la Dakar che monopolizzeranno la scena nel corso di questa giornata. A Sydney l’Italia farà il proprio esordio contro i padroni di casa dell’Australia. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono chiamati a massimizzare la loro prestazione per portare a casa i punti necessari per aggiudicarsi la sfida e compiere un passo importante verso le semifinali. In Arabia Saudita, nel frattempo, i concorrenti della Maratona del Deserto cominceranno a fare sul serio con una tappa che impegnerà non poco i protagonisti. In casa Italia si spera che Danilo Petrucci tra le moto possa fare bene e tenere alto il vessillo italico. Questo e molto altro… Tutta la Liga è su DAZN. Attiva ora Di seguito il calendario, ...