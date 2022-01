Salta Amici di Maria De Filippi, il 2 gennaio non va in onda: quando il primo speciale 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Salta Amici di Maria De Filippi oggi: il 2 gennaio non va in onda l’appuntamento con la scuola più spiata d’Italia. quando vedremo il primo speciale del 2022 in televisione? Per Amici di Maria De Filippi è la seconda settimana di pausa. Il motivo è presto detto: c’entrano le vacanze di Natale. Al pari di tutte le scuole tradizionali, infatti, anche i ragazzi di Amici approfittano delle festività per godersi qualche giorno dalle rispettive famiglie e festeggiare al calore di casa. I concorrenti di Amici non sono quindi fisicamente negli spazi adibiti al programma, a Roma. Torneranno a scuola dopo l’Epifania, al pari ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 gennaio 2022)diDeoggi: il 2non va inl’appuntamento con la scuola più spiata d’Italia.vedremo ildelin televisione? PerdiDeè la secsettimana di pausa. Il motivo è presto detto: c’entrano le vacanze di Natale. Al pari di tutte le scuole tradizionali, infatti, anche i ragazzi diapprofittano delle festività per godersi qualche giorno dalle rispettive famiglie e festeggiare al calore di casa. I concorrenti dinon sono quindi fisicamente negli spazi adibiti al programma, a Roma. Torneranno a scuola dopo l’Epifania, al pari ...

Advertising

tuttoggi : I tuoi amici e altri lettori hanno letto: Con l'aumento esponenziale dei casi positivi al Covid salta il tracciame… - gallium31ga : @mgianlucash @E_la_sete_salE @marikona98 La rottura con Mr.U salta all’occhio e sembra ci sia stata quest’estate do… - dgebhardi : Ho mio figlio, 24 anni, vaccinato con il test antigienico, da far da soli, positivo ed adesso li salta la festa con… - timmita13 : Io nera perché con i miei amici abbiamo deciso di non festeggiare stasera per via di questa situazione però sia mai… - NAnettA63 : Preparati quasi tutto e.........amici positivi,per cui salta tutto ??Qui è come un domino???? #prelemi -