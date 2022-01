Roma, infermieri tra aggressioni, minacce e contagi: uomo preso a pugni, staccata una falange a morsi a una donna (Di domenica 2 gennaio 2022) “Andrà tutto bene”, “Ne usciremo migliori”: il mantra tanto recitato ormai quasi due anni fa si è rivelato quanto mai infondato. Non solo niente è andato bene, ma pare che in questa pandemia sia uscito fuori il peggio da molte persone. Lo dimostra – tra molti altri episodi – quanto riporta il sindacato degli infermieri Nursing Up attraverso il presidente nazionale Antonio De Palma. «Non poteva cominciare in modo peggiore il 2022 degli infermieri italiani. In pochi giorni, tra Natale e Capodanno, si è registrata una nuova vergognosa escalation di violenza ai danni dei nostri infermieri, impegnati da alcune settimane in una nuova delicata battaglia per fronteggiare una variante del Covid, Omicron, che corre veloce come non mai e che sta nuovamente cambiando radicalmente le nostre esistenze, la nostra quotidianità. Triste palcoscenico di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022) “Andrà tutto bene”, “Ne usciremo migliori”: il mantra tanto recitato ormai quasi due anni fa si è rivelato quanto mai infondato. Non solo niente è andato bene, ma pare che in questa pandemia sia uscito fuori il peggio da molte persone. Lo dimostra – tra molti altri episodi – quanto riporta il sindacato degliNursing Up attraverso il presidente nazionale Antonio De Palma. «Non poteva cominciare in modo peggiore il 2022 degliitaliani. In pochi giorni, tra Natale e Capodanno, si è registrata una nuova vergognosa escalation di violenza ai danni dei nostri, impegnati da alcune settimane in una nuova delicata battaglia per fronteggiare una variante del Covid, Omicron, che corre veloce come non mai e che sta nuovamente cambiando radicalmente le nostre esistenze, la nostra quotidianità. Triste palcoscenico di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, infermieri tra aggressioni, minacce e contagi: uomo preso a pugni, staccata una falange a morsi a una donna - antonie85321896 : RT @Tg3web: La campagna vaccinale va avanti, anche oggi medici e infermieri sono al lavoro per le somministrazioni. Siamo andati all'Audito… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: La campagna vaccinale va avanti, anche oggi medici e infermieri sono al lavoro per le somministrazioni. Siamo andati all'Audito… - Tg3web : La campagna vaccinale va avanti, anche oggi medici e infermieri sono al lavoro per le somministrazioni. Siamo andat… - romi_andrio : RT @rep_roma: Tre infermieri picchiati a Tor Vergata in 7 giorni. Finito il tempo degli eroi: 'Ora aggressioni e insulti all'ordine del gio… -