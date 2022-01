Polo chimico di Genova | viaggio nei quartieri Muldedo e Sampierdarena Tra timori e progetti di rilancio

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @DellAntic: Genova, trasferimento del polo chimico a ponte Somalia. Rischi, tempi e alternative possibili: tutto quello che c’è da saper… - ilsecoloxix : RT @DellAntic: Genova, trasferimento del polo chimico a ponte Somalia. Rischi, tempi e alternative possibili: tutto quello che c’è da saper… - DellAntic : Genova, trasferimento del polo chimico a ponte Somalia. Rischi, tempi e alternative possibili: tutto quello che c’è… - Miti_Vigliero : Genova, trasferimento del polo chimico a ponte Somalia. Rischi, tempi e alternative possibili: tutto quello che c’è… - quotidianopiem : Sirena di allarme al Polo Chimico di Novara, ma era solo un corto circuito -

Ultime Notizie dalla rete : Polo chimico

Industria, pigliati na pasticca A tirare è stato invece ildi Anagni con le sue aziende delfarmaceutico proiettate in prima linea nella lotta al Covid , con produzione ed infialamento ...Allo stesso tempo la nostra capacità di fare le cose bene è stata determinante nel momento in cui ilFarmaceutico è stato chiamato in prima linea nella lotta al virus. Ricordiamoci che ...Nel pomeriggio, intorno alle 17, la commissione consultiva (organismo interno all'Authority) ha però bocciato la delibera sul ricollocamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena . Sei i vot ...Il sindaco conferma la scelta anche dopo le dure critiche del gruppo Grimaldi. “Con il trasloco più lavoro in porto, assumeremo 70 camalli nelle partecipate” ...