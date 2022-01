Lutto a Un Posto al Sole, il decesso è avvenuto in casa. L’addio di Sara Ricci sconvolge i fan (Di domenica 2 gennaio 2022) Un Posto al Sole, Sara Ricci (Adele) sconvolta per Paolo Calissano. La morte improvvisa dell’attore Paolo Calissano ha lasciato “devastata” una sua collega e amica come Sara Ricci. L’attrice, che interpreta Adele in “Un Posto al Sole”, ha pubblicato un video su Instagram. La Ricci, in lacrime, ha ricordato Calissano come una “persona splendida con tante fragilità e tanto dolore”. I due avevano lavorato insieme a “Vivere”, soap di Canale 5 dei primi anni Duemila. La morte di Paolo Calissano, mancato a soli 54 anni, probabilmente per un mix letale di farmaci, ha sconvolto molti spettatori e tanti colleghi dell’attore che avevano condiviso con lui palcoscenici, set e momenti di vita. Una tra loro è Sara ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) Unal(Adele) sconvolta per Paolo Calissano. La morte improvvisa dell’attore Paolo Calissano ha lasciato “devastata” una sua collega e amica come. L’attrice, che interpreta Adele in “Unal”, ha pubblicato un video su Instagram. La, in lacrime, ha ricordato Calissano come una “persona splendida con tante fragilità e tanto dolore”. I due avevano lavorato insieme a “Vivere”, soap di Canale 5 dei primi anni Duemila. La morte di Paolo Calissano, mancato a soli 54 anni, probabilmente per un mix letale di farmaci, ha sconvolto molti spettatori e tanti colleghi dell’attore che avevano condiviso con lui palcoscenici, set e momenti di vita. Una tra loro è...

