Lazio da domani in giallo | corsa al booster Code per l' open day a Roma

Il Lazio, da domani in zona gialla insieme a mezza Italia, prova ad accelerare sul fronte vaccinazioni con i primi open day dell'anno. Presso l'hub Acea, in zona Piramide, lunghe file si sono create tra i cittadini in attesa di ricevere l'iniezione. "L'argine ad Omicron è la vaccinazione; anche per questo si è deciso, grazie alla disponibilità delle strutture di AIOP Lazio di procedere domenica 9 gennaio all'open day in 14 strutture anche per chi ha fatto la seconda dose a distanza di 120 giorni", comunica l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Da domani il Lazio entrerà nella cosiddetta zona gialla, bisogna essere prudenti, rispettare le regole e non ritardare la prenotazione del vaccino. La dose booster può ...

