I rischi d’inflazione e la necessità di un nuovo modello di sviluppo

(Di domenica 2 gennaio 2022) di Amedeo Lepore Le parole di Ignazio Visco sui, che non sono solo al rialzo, e sulle condizioni potenzialmente favorevoli dell’economia inducono a una certa dose di ottimismo, ma vanno bene interpretate, alla luce della realtà dei fatti. Il contesto di riferimento è quello europeo, che in confronto a quello statunitense non è ancora investito da una crescita sistematica della domanda aggregata e da una riduzione significativa del tasso di disoccupazione. Per questo motivo, le politiche monetarie di Federal Reserve e Banca Centrale Europea divergono e nel nostro continente si registra una continuità degli interventi espansivi, al netto di una riduzione del ritmo di acquisto dei titoli nel 2022 e delle eventuali scelte successive di tapering più intenso o di maggiorazione dei tassi ufficiali. Già queste indicazioni introducono ...