Forlì, no vax ucciso dal Covid a 38 anni: aveva provato a curarsi a casa con terapie fai da te (Di domenica 2 gennaio 2022) Quando era arrivato in ospedale, le sue condizioni apparavano già critiche. Un 38enne di Forlì, No vax, è stato stroncato dal Covid il 1 gennaio 2022. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Resto del Carlino, il giovane uomo avrebbe tentato cure fai da te a casa contro il Covid. Poi, con il peggioramento della situazione, si è presentato in ospedale in condizioni già serie ed è morto nella mattinata del primo dell’anno. La Ausl ha confermato la mancata vaccinazione. L’uomo avrebbe contratto il virus a novembre, decidendo però di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di cercare di curarsi con terapie casalinghe. A dicembre, a causa del peggioramento della sua salute, il 38enne si è presentato all’ospedale di Forlì. Il suo quadro ... Leggi su tpi (Di domenica 2 gennaio 2022) Quando era arrivato in ospedale, le sue condizioni apparavano già critiche. Un 38enne di, No vax, è stato stroncato dalil 1 gennaio 2022. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Resto del Carlino, il giovane uomo avrebbe tentato cure fai da te acontro il. Poi, con il peggioramento della situazione, si è presentato in ospedale in condizioni già serie ed è morto nella mattinata del primo dell’anno. La Ausl ha confermato la mancata vaccinazione. L’uomo avrebbe contratto il virus a novembre, decidendo però di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di cercare diconlinghe. A dicembre, a causa del peggioramento della sua salute, il 38enne si è presentato all’ospedale di. Il suo quadro ...

