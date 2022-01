Cosa ci fa “bionda morta” in tendenza su Twitter (Di domenica 2 gennaio 2022) Aprendo Twitter questa mattina, ai non informati sarebbe potuto venire un colpo: tra le maggiori tendenze in Italia, infatti, c’è l’espressione “bionda morta“. Un macabro caso di cronaca nera? Niente affatto, è semplicemente l’effetto della trasmissione satirica russa Vechernyj Urgant che, anche quest’anno, ha voluto dedicare un numero speciale al “Capodanno italiano”, visto con gli occhi di Mosca. Lo speciale Ciao 2021 ripropone quello che avevamo già visto lo scorso anno con Ciao 2020: luci psichedeliche, abbinamenti di vestiti improbabili, ritmi ricalcati moltissimo sulle hit italiane degli anni Ottanta che tanto piacciono nei Paesi dell’est europeo, riferimenti a simboli (anzi, a stereotipi) della penisola. LEGGI ANCHE > La vigilia di Natale di Meta e Google in Russia: attesa una sentenza che potrebbe infliggere sanzioni ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 2 gennaio 2022) Aprendoquesta mattina, ai non informati sarebbe potuto venire un colpo: tra le maggiori tendenze in Italia, infatti, c’è l’espressione ““. Un macabro caso di cronaca nera? Niente affatto, è semplicemente l’effetto della trasmissione satirica russa Vechernyj Urgant che, anche quest’anno, ha voluto dedicare un numero speciale al “Capodanno italiano”, visto con gli occhi di Mosca. Lo speciale Ciao 2021 ripropone quello che avevamo già visto lo scorso anno con Ciao 2020: luci psichedeliche, abbinamenti di vestiti improbabili, ritmi ricalcati moltissimo sulle hit italiane degli anni Ottanta che tanto piacciono nei Paesi dell’est europeo, riferimenti a simboli (anzi, a stereotipi) della penisola. LEGGI ANCHE > La vigilia di Natale di Meta e Google in Russia: attesa una sentenza che potrebbe infliggere sanzioni ...

