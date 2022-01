Calcio: morto Mario Macalli, ex presidente della C ai tempi della Florentia Viola (Di domenica 2 gennaio 2022) Non fu tenero con la Fiorentina, che nel primo anno dopo il fallimento si chiamava Florentia Viola, Mario Macalli, presidente della Lega Pro e ricordato comunque come un galantuomo dal mondo del Calcio. Macalli è morto, oggi 2 gennaio 2022, a 84 anni, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) Non fu tenero con la Fiorentina, che nel primo anno dopo il fallimento si chiamavaLega Pro e ricordato comunque come un galantuomo dal mondo del, oggi 2 gennaio 2022, a 84 anni, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono L'articolo proviene da Firenze Post.

Morto a 84 anni Mario Macalli, calcio in lutto FIRENZE - Morto oggi a 84 anni Mario Macalli, che per 18 anni, dal 1997 al 2015 è stato presidente della Lega Pro.

