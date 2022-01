Addio a Rosa Hanan, sopravvissuta ad Auschwitz. Aveva 101 anni (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Rosa Hanan, nata a Rodi nel 1920, è morta questa notte a Roma a mezzanotte e un minuto. Immatricolata nel campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz con il numero A-24360 è stata una testimone della Shoah. Ha incontrato spesso anche studentesse e studenti. Nel luglio 1944 era stata deportata insieme alla madre e al fratello dopo un rastrellamento nella comunità ebraica di Rodi. Fu portata prima ad Auschwitz e poi trasferita a Dachau, Kaufering, Landsberg e Turkheim. Nel giugno 1945 era riuscita a fuggire insieme ad altre tre connazionali di Rodi e Avevano atteso l'arrivo degli alleati nascoste una fattoria, rimanendo nascoste fino all'arrivo degli Alleati. In seguito Aveva vissuto a Milano dove Aveva incontrato Giuseppe Mallel, anche lui originario di Rodi e sopravvissuto ai ... Leggi su agi (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Rosa, nata a Rodi nel 1920, è morta questa notte a Roma a mezzanotte e un minuto. Immatricolata nel campo di concentramento di Birkenau-con il numero A-24360 è stata una testimone della Shoah. Ha incontrato spesso anche studentesse e studenti. Nel luglio 1944 era stata deportata insieme alla madre e al fratello dopo un rastrellamento nella comunità ebraica di Rodi. Fu portata prima ade poi trasferita a Dachau, Kaufering, Landsberg e Turkheim. Nel giugno 1945 era riuscita a fuggire insieme ad altre tre connazionali di Rodi eno atteso l'arrivo degli alleati nascoste una fattoria, rimanendo nascoste fino all'arrivo degli Alleati. In seguitovissuto a Milano doveincontrato Giuseppe Mallel, anche lui originario di Rodi e sopravvissuto ai ...

kapav65 : RT @shalomroma: «Era l'unica persona di Rodi che avevo qui a Roma che potevo frequentare come una sorella» le parole di Sami Modiano in ric… - shalomroma : «Era l'unica persona di Rodi che avevo qui a Roma che potevo frequentare come una sorella» le parole di Sami Modian…

Ultime Notizie dalla rete : Addio a Rosa Addio a Rosa Hanan, testimone della Shoah L'amico Sami Modiano: "Grande dolore" Addio a Rosa Hanan, importante testimone della Shoah che si è spenta nella notte. Aveva centouno anni: la sua storia e la sua testimonianza rimangono nei ricordi ...

Morta Rosa Hanan, testimone della Shoah Corriere della Sera L'amico Sami Modiano: "Grande dolore"Hanan, importante testimone della Shoah che si è spenta nella notte. Aveva centouno anni: la sua storia e la sua testimonianza rimangono nei ricordi ......per quanto concerne i calciatori che erano finiti fuoriin ...e quelli che non hanno invece fornito le certezze richieste fino... la Roma tratta l'del portiere I dirigenti della Roma hanno ...