“Vado a casa”: sclero totale al GF Vip, situazione incandescente e addio vicinissimo (Di sabato 1 gennaio 2022) Volano minacce durante il daytime del Grande Fratello Vip, concorrente pronto all’addio: ecco cos’è successo nel dettaglio. Il cast del GF Vip 2021 (screenshot youtube)Dopo le ultime dichiarazioni di alcuni concorrenti del GF Vip che hanno rivelato di voler lasciare la casa, un altro gieffino sembrerebbe pronto ad abbandonare il programma. Si tratta di Barù, uno degli ultimi arrivati, che è stato protagonista di una serie di polemiche a causa del suo comportamento considerato spesso “irriverente” dagli autori. Sono state varie, infatti, le occasioni in cui Barù è stato richiamato in confessionale proprio a causa di espressioni colorite e atteggiamenti vari. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non volevo entrare poi…”: mossa incredibile degli autori, Barù svela un segreto impensabile sul GF Vip Barù contro gli autori: “Vado a ... Leggi su specialmag (Di sabato 1 gennaio 2022) Volano minacce durante il daytime del Grande Fratello Vip, concorrente pronto all’: ecco cos’è successo nel dettaglio. Il cast del GF Vip 2021 (screenshot youtube)Dopo le ultime dichiarazioni di alcuni concorrenti del GF Vip che hanno rivelato di voler lasciare la, un altro gieffino sembrerebbe pronto ad abbandonare il programma. Si tratta di Barù, uno degli ultimi arrivati, che è stato protagonista di una serie di polemiche a causa del suo comportamento considerato spesso “irriverente” dagli autori. Sono state varie, infatti, le occasioni in cui Barù è stato richiamato in confessionale proprio a causa di espressioni colorite e atteggiamenti vari. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non volevo entrare poi…”: mossa incredibile degli autori, Barù svela un segreto impensabile sul GF Vip Barù contro gli autori: “a ...

Advertising

uagna_geo : @_Mdk7_ Che grande spreco. Un po' la società, un po' la mentalità sudamericana, poteva fare altri 3 anni almeno a g… - Melynda94568909 : @Valenti47642267 @RCatuso Senti bella mia poi mi daresti qualche ricetta di trapani?! Non vado su Google io, non so… - Criss___ : io: quest‘anno torno finalmente a casa per le feste e rimango a lungo e vado a Roma. * chiusa in casa perché i miei… - Triple_FCIM : @GiulioCosta8 Eh bhe ovvio amico, purtroppo non ho tempo per andare in palestra, cioè mi spiego meglio, potrei anch… - thisisbrekker : appena torno a casa vado a mettere la reading challenge a 60 perchè quest'anno volevo farne 50 e ne ho letti solo 40 :(( -