U S Salernitana 1919 | inizia l’era Iervolino | Insieme costruiremo un grande futuro

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 gennaio 2022) Con un vero e proprio blitz Danilorileva la società di calcio U.S.. L’imprenditore napoletano, fondatore e già presidente dell’università telematica Pegaso, ha investito una cifra vicina ai 15 milioni di euro per acquisire il club dalle mani dei due trust costituiti da Claudio Lotito, per il tramite del figlio Enrico, e Marco Mezzaroma., che a settembre ha ceduto anche il restante 50% delle partecipazioni nelle università telematiche Pegaso e Mercatorum al fondo d’investimenti americano CVC Capital Partners (valore totale dell’operazione 1,1 miliardi di euro), entra nel calcio dalla porta principale. La, infatti, milita nel campionato di Serie A, dove occupa l’ultima posizione in classifica. “È conemozione che annuncio ...