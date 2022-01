Traffico Roma del 01-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione diversi gli incidenti avvenuti sulle strade della capitale prudenza in via di Santa Croce in Gerusalemme all’incrocio con via Statilia possibili anche i lineamenti e poi in via Federico Borromeo in prossimità di Piazza San Zaccaria Papa nel quartiere Primavalle Attenzione anche in viale dell’Università all’incrocio con via del Castro Laurenziano lavori urgenti alla rete in via di Monte Cucco chiusa altra via del Trullo è largo giuncugnano per quanto riguarda le autostrade prudenza per i banchi di nebbia segnalati sulla-napoli tra la diramazionesud e Colleferro la visibilità è ridotta prolungati i lavori notturni di messa in sicurezza del viadotto di via Tuscolana all’altezza del capolinea Anagnina della metro a il viadotto sarà chiuso al ...