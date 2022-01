Traffico Roma del 01-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione prudenza sul viale Marconi per un incidente all’altezza di largo Giuseppe Veratti moltolungo le vie del centro dove ci sono rallentamenti e brevi file code per lavoro invece in via dei Cerchi dove c’è il restringimento di carreggiata tra via San Gregorio e via di San Teodoro nel quartiere Gianicolense ricordiamo il senso unico alternato su via Edoardo Jenner tra via è via Giovanni Vestri oggi e domani pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviate di conseguenza le linee bus che vi transitano orario festivo per il trasporto pubblico con le ultime corse della metropolitana 23:30 sulla-lido riattivata la tratta Lido centro Colombo la linea bus sostitutiva rl4 è sospesa ricordiamo che sui mezzi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina di tipo ffp2 ...