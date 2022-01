Rafael Nadal verso il 2022: lo spagnolo è pronto per tornare in alto? (Di sabato 1 gennaio 2022) L’ennesimo comeback di Rafael Nadal da una lunga degenza potrà essere simile alle altre avvenute in passato? Questo sarà uno degli interrogativi più interessanti del 2022. Andiamo però per gradi, analizzando la stagione del venti volte campione Slam, conclusa anzitempo per il problema al piede destro. La leggenda maiorchina ha deciso di iniziare il suo 2021 direttamente agli Australian Open, in cui ha espresso un tennis di ottimo livello sino al terzo set del quarto di finale con Stefanos Tsitsipas. Rafa, infatti, col greco si era trovato avanti di due set, prima di subire una clamorosa rimonta (la seconda in carriera da due set di vantaggio, l’altra con Fabio Fognini agli Us Open 2015). Dopo questa sconfitta il campione iberico si è ripresentato direttamente in uno dei ‘suoi feudi’; il Masters 1000 di Montecarlo. Anche qui però ha ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) L’ennesimo comeback dida una lunga degenza potrà essere simile alle altre avvenute in passato? Questo sarà uno degli interrogativi più interessanti del. Andiamo però per gradi, analizzando la stagione del venti volte campione Slam, conclusa anzitempo per il problema al piede destro. La leggenda maiorchina ha deciso di iniziare il suo 2021 direttamente agli Australian Open, in cui ha espresso un tennis di ottimo livello sino al terzo set del quarto di finale con Stefanos Tsitsipas. Rafa, infatti, col greco si era trovato avanti di due set, prima di subire una clamorosa rimonta (la seconda in carriera da due set di vantaggio, l’altra con Fabio Fognini agli Us Open 2015). Dopo questa sconfitta il campione iberico si è ripresentato direttamente in uno dei ‘suoi feudi’; il Masters 1000 di Montecarlo. Anche qui però ha ...

