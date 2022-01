Provincia di Foggia: “manca il visto dei revisori, in fumo parte delle indennità di dirigenti e dipendenti” Fp Cgil: "Fatto gravissimo, danni ingenti" (Di sabato 1 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Fp Cgil: “L’ultimo giorno dell’anno mette in evidenza un Fatto gravissimo e senza spiegazioni apparenti. La mancata apposizione del visto, da parte dei revisori dei conti della Provincia di Foggia, sulla contrattazione decentrata, causerà un danno annuale a ciascun dirigente e dipendente dell’ente Provinciale che va da 1000 a 2500 euro per quanto riguarda le progressioni orizzontali, a cui si aggiunge un ulteriore mancata corresponsione inerente al sistema delle indennità fra i 700 e i 2500 euro annui. Il termine del 31 dicembre 2021, purtroppo, è perentorio. Sia le progressioni orizzontali che le integrazioni sulle ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Fp: “L’ultimo giorno dell’anno mette in evidenza une senza spiegazioni apparenti. Lata apposizione del, dadeidei conti delladi, sulla contrattazione decentrata, causerà un danno annuale a ciascun dirigente e dipendente dell’entele che va da 1000 a 2500 euro per quanto riguarda le progressioni orizzontali, a cui si aggiunge un ulterioreta corresponsione inerente al sistemafra i 700 e i 2500 euro annui. Il termine del 31 dicembre 2021, purtroppo, è perentorio. Sia le progressioni orizzontali che le integrazioni sulle ...

