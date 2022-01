Morto Calisto Tanzi | protagonista dell' ascesa e del crac di Parmalat

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 1 gennaio 2022) Èa 83 anni, imprenditore la cui parabola è iniziata con la crescitaed è terminata con ildel 2003 e i processi che ne seguirono.è nato a Collecchio, il piccolo paese a due passi da Parma in cui poi ha costruito il suo impero, il 17 novembre 1938. Diplomato in ragioneria, ha interrotto gli studi alla morte del padre per sostituirlo nella direzione di una piccola azienda familiare di salumi e conserve. Cavaliere del lavoro nel 1984 (poi ‘declassato’ da Napolitano), ha investito nella sua città risorse ingenti per sponsorizzazioni e restauri. Aveva appena 22 anni quando fondò nel 1961 la sua impresa del latte prendendo la vecchia azienda del nonno, a conduzione familiare, e trasformandola in una ...